شيرين رضا تكشف عن قيمة مهرها... وتعلق على "تزوجني بدون مهر"

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، لأول مرة، اليوم الجمعة، عن قيمة مهرها، فيما أشادت بفتيات لبنان.

وقالت رضا عبر تغريدة بحسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن قيمة مهرها كانت 25 قرشا فقط، وذلك ضمن رأيها الرافض للمبالغة في قيمة المهور في الوقت الحالي، وهو ما يتسبب في عرقلة الكثير من الزيجات.

وشددت شيرين رضا أن الزواج قائم على الود والمحبة، وليس على عدد أطقم الصيني، أو قطع المناشف أو قطع الطناجر.

ثم ضربت شيرين رضا مثالا باللبنانيات اللاتي قمن بتدشين هاشتاغ "تزوجني بدون مهر"، الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن وسائل إعلام لبنانية أكدت، أمس الخميس، أن الصورة المتداولة لفتيات في بيروت يحملن أعلاما لبنانية ليس لها علاقة بحملة "تزوجني بدون مهر"، وإنما كانت من تظاهرة جرت بتاربخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي تطالب بتحسين الظروف المعيشية وإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.

يذكر أن شيرين رضا تزوجت مرتين، إحداها من الفنان المصري، عمرو دياب في تسعينيات القرن الماضي، وأثمر زواجهما عن ابنة هي نور قبل أن يقع الانفصال بينهما، وذلك بحسب تصريحاتها لبرنامج "أنا وأنا"، الذي أذيع على فضائية "أون إي" المصرية عام 2017.

وأكدت شيرين رضا أنها لا تتحدث كثيرا عن طليقها الثاني بسبب وفاته، وتابعت أنها شعرت بالحزن على رحيله لأنه كان مازال شابا وقت رحيله عن عالمنا.