أنجلينا جولي تنفذ مقلبا في سلمى حايك... فيديو

تعرضت النجمة المكسيكية، من أصول لبنانية، سلمى حايك، لمقلب من النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، خلال احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت حايك، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" من حفل عيد ميلادها الـ55، الذي تحاول فيه هي وشقيقها سامي أن يعلما أنجلينا جولي (46 عاما) كيفية القيام بأحد التقاليد المكسيكية الخاصة بأعياد الميلاد.

وكانت سلمى حايك تحاول تعليم أنجلينا جولي كيفية القيام بـ"المورديدا المكسيكية"، وهي قيام صاحب عيد الميلاد بتقييد يديه خلف ظهره، ثم يتم دفع وجهه في الكعكة ليأخذ اللقمة الأولى، بينما يهتف الجميع حول بكلمة "مورديدا".

لكن وبينما كانت سلمى حايك تحاول تعليم أنجلينا جولي بأداء التقليد، قامت الأخيرة بدفع رأسها ناحية كعكة عيد الميلاد لتغطي وجهها.

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يشار إلى أن سلمى حايك وأنجلينا جولي سيلتقيان سينمائيا لأول مرة من خلال فيلم "Eternals"، المأخوذ عن روايات "مارفل الهزلية، وتجسدان في أحداثه دور شخصيات خارقة.

والفيلم من إخراج كلوي زاو، ومن المفترض طرحه في دور العرض السينمائية بشهر نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، ما لم يتم تأجيل عرضه بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أنجلينا جولي أعلنت الجمعة الماضية انضمامها إلى موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكان أول منشوراتها على حسابها الجديدة هو رسالة تلقتها من فتاة أفغانية تروي معاناتها وسط حكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، بعد أن فرضت سيطرة على العاصمة الأفغانية كابول خلال الفترة الماضية.