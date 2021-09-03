تسجيل
22:05 GMT03 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الوقاية من الحبوب السوداء

    5 أطعمة فاعلة في الحد من حب الشباب

    youtube/medface
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202109031050032779-5-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/

    حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعا التي تتطور في سن المراهقة، ويمكن أن يستمر حتى في مرحلة البلوغ، بل إن بعض الأشخاص يعانون منه طوال حياتهم.

    يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في تأثير حب الشباب على بشرتك، بحسب اختصاصي التغذية سانجاي كومار ميشرا، الذي أحصى في حديث لموقع only my health أطعمة ومشروبات يجب أن تستهلكها لتقليل حب الشباب:

    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية

    1. الخضار الخضراء

    يمكن أن تساعد الخضروات الخضراء بما في ذلك القرنبيط والبروكلي والخيار والخس واللفت والفلفل والسبانخ في توفير بشرة أكثر صفاءً وصحة.

     تحتوي الخضار الخضراء على العديد من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المفيدة لعلاج حب الشباب والتي تعد مفيدة للغاية لبشرتك.

    2. الفواكه

    تحتوي الفواكه أيضا على بعض مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تقلل من حب الشباب وتعزز صحة الجلد.

    يمكن للفواكه، مثل اليقطين (القرع) والتوت والبابايا والكيوي والبرتقال علاج التهاب الجلد الناتج عن حب الشباب. يمكنك تضمين وعاء من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي بسهولة.

    3. المكسرات والبذور

    عادة تناول حفنة من المكسرات والبذور يوميا مفيدة للصحة الجسدية والبشرة. يعاني الأشخاص المصابون بحب الشباب في الغالب من نقص في فيتامين  E والسيلينيوم، والذي يمكن تجاوزه باللوز والفول السوداني.

    يمكن تناول البذور مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور الشيا في الصباح.

    7 عادات يومية وراء ظهور حب الشباب
    © Sputnik
    7 عادات يومية وراء ظهور حب الشباب

    4. الأفوكادو

    في الأساس، يجب أن نوفر لأجسامنا طعاما غنيا بفيتامين (E)، كما أن فيتامين (A) مهم أيضا للبشرة. الأفوكادو مصدر غني بكل من هذه العناصر الغذائية وصديق لبشرتنا. يمكنه إصلاح بشرتك بشكل فعال. يمكن أن يساعد الأفوكادو أيضا في منع حب الشباب وعلاجه.

    5. حساء الطماطم

    تعد الطماطم أيضا من الأطعمة الفائقة لتقليل حب الشباب على بشرتك. وتحتوي على فيتامينات A وC وK وخصائص حمضية يمكن أن تساعد في تقليل وتنظيف حب الشباب من وجهك.

    يجب عليك وضع قلب الطماطم على وجهك وشطفه بعد 10-15 دقيقة للحصول على نتائج إيجابية. يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي من خلال حساء الطماطم وتناول وعاء في المساء.

    في المقابل يتعين عليك إن كنت تعاني من حب الشباب تجنب أطعمة معينة كالوجبات السريعة والأغذية المصنعة والأطعمة السكرية.

    ملحوظة مهمة
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

    انظر أيضا:

    فيتامين يمكن أن يمنع حب الشباب
    ثلاثة أغذية تتسبب في ظهور حب الشباب
    من حب الشباب إلى التهاب السحايا خطوة واحدة...طبيبة تقدم نصائح لمكافحته
    7 عادات يومية وراء ظهور حب الشباب
    3 أطعمة يجب تجنبها للحد من حب الشباب والتمتع ببشرة صافية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك