شروط واتسآب المهمة لنقل سجل الدردشة من "آيفون" إلى "سامسونغ"... وخطوات تنفيذ العملية

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير، "واتسآب" أخيرا عن أن كل مستخدميه في إمكانهم الآن نقل سجل دردشاتهم من هاتف "آيفون" إلى هاتف "سامسونغ".

وأكد "واتسآب" في بيان له، الخميس، أنه "لم يعد تغيير هاتفك معناه فقدان سجل الدردشة الخاص بك، فبدءا من الآن يمكنك نقل سجل "واتسآب" الخاص بك من "آيفون" إلى "سامسونغ".

وأشار "واتسآب" إلى أن تلك الميزة المنتظرة منذ سنوات من جانب مستخدميه ستكون متاحة في جميع الأجهزة الأخرى قريبا.

وأردف: "هاتف جديد ونفس الذكريات".

ويؤكد "واتسآب" أن عملية نقل البيانات آمنة تماما، وأنه لا يستطيع رؤية البيانات المنقولة.

📱📲 New phone, same memories.



Changing your phone no longer means losing your chat history. Starting today, you can move your WhatsApp history from iOS to Samsung. And soon across all devices. pic.twitter.com/v9WwV3YDJf — WhatsApp (@WhatsApp) September 2, 2021

البيانات المسموح وغير المسموح بنقلها

وفي حالة الانتقال من هاتف "آيفون" إلى هاتف "سامسونغ" جديد تم شراؤه للتو، فإن الميزة الجديدة التي يوفرها "واتسآب" حاليا تسمح بنقل معلومات الحساب وصورة الملف الشخصي والمحادثات الفردية والجماعية، وسجل الدردشة والوسائط والإعدادات.

أما بالنسبة للبيانات التي لا يمكن نقلها إلى هاتف "سامسونغ" الجديد، فهي سجل المكالمات، أو اسم المستخدم الذي يختاره لنفسه ويظهر أمام جهات اتصاله.

شروط نقل البيانات من "آيفون" إلى سامسونغ

1) يجب أن يكون هاتف "سامسونغ" الجديد كليا وأن تتم عملية النقل بـ"إعدادت المصنع"، في حال امتلاك هاتف "سامسونغ" قديم، فإنه يجب القيام بإعادة ضبط المصنع بالكامل.

2) يجيب أن يكون هاتف "آيفون" القديم لديه إصدار "واتسآب" رقم "2.21.160.17" أو أحدث.

3) يجب أن يحتوي هاتف "سامسونغ" الجديد على إصدار "واتسآب" رقم "2.21.16.20" أو أحدث.

4) يحتاج هاتف "سامسونغ" الجديد إلى تثبيت الإصدار "3.7.22.1" من تطبيق "Samsung SmartSwitch" أو إصدار أحدث.

5) تجرى عمليه النقل عبر كابلات "USB-C" أو "Lightning".

بالخطوات... ترحيل محادثات "واتسآب" من هاتف "آيفون" إلى جهاز "سامسونغ" جديد

1) قم بتشغيل هاتف "سامسونغ" الخاص بك وقم بتوصيله بهاتف "آيفون" الخاص بك عن طريق الكابل عندما يُطلب منك ذلك

2) اتبع تعليمات تطبيق "Samsung Smart Switch"

3) امسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على هاتف "سامسونغ" الجديد باستخدام كاميرا "آيفون"

4) انقر فوق ابدأ على جهاز "آيفون" الخاص بك وانتظر حتى تكتمل العملية

5) استمر في إعداد هاتف "سامسونغ" الجديد الخاص بك

6) عند الوصول إلى الشاشة الرئيسية افتح "واتسآب" وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف المستخدم على الجهاز القديم

7) اضغط على استيراد عندما يُطلب منك ذلك، واسمح للعملية بأن تكتمل

8) انهي تنشيط الهاتف الجديد، حيث يجب أن تكون محادثات "واتسآب" الخاصة بك متاحة الآن

9) بعد إكمال عملية نقل البيانات، سيظل هاتف "آيفون" القديم الخاص بك يحتفظ ببياناتك عليه ما لم تحذف تطبيق "واتسآب" أو تقوم بعملية مسرح للجهاز تماما، ولا يتم نقل البيانات المنقولة إلى التخزين السحابي بعد الترحيل.

وكان في السابق إذا اختار مستخدمي "واتسآب" ميزة النسخ الاحتياطي السحابي، فسيتم تخزين سجلات دردشة آيفون" في "آي كلاود"، بينما تم نسخ سجلات هواتف "أندرويد" احتياطيا في "غوغل درايف"، وهو ما كان يجعل من المستحيل تقريبا نقل سجل الدردشات بين الهواتف التي لم تكن تعمل بنظام التشغيل نفسه.