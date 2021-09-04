بلقيس عن انتقادها لخلعها زوجها السعودي: سرحنا بعض... فيديو

كشفت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، ولأول مرة كواليس انفصالها عن زوجها السعودي، وذلك بعد أن رفعت قضية خلع ضده في المحاكم الإماراتية وفازت بها.

وأشارت في لقائها في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، إلى أنها اضطرت لخلع زوجها بعد أن لم يتفقا على صيغة انفصال محددة.

ورفضت بلقيس فتحي الخوض في أسباب الانفصال لأن طليقها لم يصرح بها لوسائل الإعلام، وكذلك احتراما للطفل الذي أنجباه.

وعن انتقاد بعضهم لها بقيامها بخلع زوجها في المحاكم، أكدت بلقيس فتحي أنها لم تسرح زوجها، وإنما هما سرحا بعضهما بعضا.

كما روت بلقيس فتحي في حديثها مع برنامج "معكم" تفاصيل إصابتها بـ"متلازمة الكوخ"، والتي تصيب من يتعرض للحجر المنزلي.

ومن أهم أعراض "متلازمة الكوخ" كما بيّن البرنامج القلق الشديد والعصبية، والرغبة في تناول الطعام، وصعوبة الاستيقاظ من النوم، وقلة الصبر، والشعور باليأس، والخمول وعدم القيام بأي فعل، والحزن والاكتئاب.

وأشارت بلقيس فتحي إلى أنها أصيبت بـ"متلازمة الكوخ" بسبب الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا، وكان يراودها دائما مشاعر بالإحباط والفشل والرغبة في الاعتزال، والنوم لساعات طويلة والخمول، وأنها كانت تكره رؤية نفسها في المرآة، حتى تمكنت من الشفاء منه والعودة إلى حياتها الطبيعية.

وكانت بلقيس فتحي مهددة، الشهر الماضي، بمنع غنائها داخل مصر من جانب نقابة الموسيقيين المصريين، بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة لإحياء حفلها في نادي الجلاء للقوات المسلحة، ولكن تم حل المشكلة مع النقابة.