ظهور أزهار أول فلفل على محطة الفضاء الدولية

وكتبت ماك آرثر في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أرفقتها بصورة الفلفل المتفتح "أخبار الفضاء (الفلفل) الفلفل الحار: إنهم يزهرون! ابتسم. نتوقع أن نرى ثمارًا صغيرة تتشكل في غضون أسبوع".

وخطط العلماء الروس لزراعة الفلفل الحلو في محطة الفضاء الدولية، لكن دفيئة Lada-2 الجديدة ضاعت في ديسمبر/كانون الأول 2016، بسبب الإطلاق الطارئ لمركبة الشحن Progress MS-04. في مايو/أيار 2020، قال فلاديمير سيشيف، نائب مدير معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إن المعهد جنبًا إلى جنب مع شركة Energia للصواريخ والفضاء، يعملان على ظهور دفيئة روسية جديدة للمحطة.

والآن على متن محطة الفضاء الدولية تعمل البعثة الخامسة والستين، والتي تتألف من الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف والأمريكيين مارك فاندي هاي وشين كيمبرو وميجان ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيدي (قائد المحطة)، بالإضافة إلى الفرنسي توم بيسك.