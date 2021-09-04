أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تعرضه لنزيف وخضوعه لعملية "صعبة"

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، على تعرضه لنزيف وخضوعه لعملية وصفت بـ"الصعبة".

وكان الصحفي السعودي، الموظف في هيئة الترفيه السعودية، عبد الله مخارش، غرد، أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بأن تركي آل الشيخ أجرى عملية جراحية ناجحة، بعد تعرضه لنزيف ظل يعاني منه منذ 3 أشهر، وأنه الآن في غرفة العناية المركزة.

وأشار مخارش إلى أن آل الشيخ تأخر في إجراء العملية نظرا لصعوبتها، كما أن تأخير إجرائه لها ضاعف من صعوبتها.

ودعا عبد الله مخارش لتركي آل الشيخ بالشفاء "من كل ألم يشعر به".

اللهم خفف على ابوناصر كل الم يشعربه وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر،اليوم أجرى عملية وتاخر فيها لصعوبتها والحمدالله نجحت وهو الان في العنايه المركزه ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله،تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال..#تركي_ال_الشيخ — عبدالله مخارش (@makharesh) September 3, 2021

وفي أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية الصعبة، كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر حسابه على "تويتر"، مطمئنا محبيه ومتابعيه: "الحمد الله، أنا بخير، وأشكر كل من سأل، لا أراكم الله مكروه".

الحمدالله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه ❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 4, 2021

وحرص العديد من أصدقاء المستشار تركي آل الشيخ، والفنانين على تهنئته على تعافيه ونجاح العملية الصعبة، ومن بينهم بلقيس فتحي وأحلام وأصالة نصري.

خطاك السوء يا بو ناصر الغالي وربي يعطيك الف صحة وعافية @Turki_alalshikh — Balqees (@BalqeesFathi) September 4, 2021

للطيّب الغالي أبو ناصر ألف سلامه على قلبك وترجع لنا بصحّه وخير لنقوى فيك🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 @Turki_alalshikh https://t.co/9npAzLbcQv — Assala (@AssalaOfficial) September 4, 2021

خطاك السووووء يا بوناصر .. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا اللهم خذ بيده اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذي لا يضام واكلأه في الليل والنهار وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاؤه اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل @Turki_alalshikh pic.twitter.com/G4feeo7FU5 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) September 4, 2021

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عن عودته إلى الرياض بعد رحلة علاجية طويلة.

ووثّق آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى مطار الرياض بمقطع فيديو، إذ قام بمجرد نزوله من الطائرة بصلاة ركعتين شكر.

واستمرت رحلة علاج تركي آل الشيخ أكثر من 5 أشهر في مدينة نيويورك الأمريكية.