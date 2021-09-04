هند صبري تكشف عن خطوبتها سابقا لفنان سوري وسر عدم زواجها من تونسي... فيديو

كشفت الفنانة التونسية، هند صبري، عن خطبتها سابقا من فنان سوري شهير، وكذلك عن سبب ارتباطها بأحد مواطني بلدها.

وأفصحت، خلال استضافتها في برنامج "السيرة"، أمس الجمعة، وهو المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أنها كانت مخطوبة مرتين، الأولى من الفنان السوري باسل خياط، بينما الثانية من المنتج والسيناريست المصري، محمد حفظي.

ووجهت هند صبري التحية إلى باسل خياط من خلال البرنامج.

ونفت هند صبري إن كان سبب عدم ارتباطها برجل تونسي هو واقعة انفصال والديها، وإنما لعدم استقرارها في تونس وإقامتها الدائمة في مصر بسبب ظروف تصوير أعمالها الفنية هناك.

السبب الحقيقي اللي خلى النجمة هند صبري ما ارتبطتش بحد من تونس



#السيرة pic.twitter.com/vnlRGf9pat — dmctv (@dmctv) September 3, 2021

كما لفتت هند صبري إلى أنها عاشت حبا من طرفين مرتين في حياتها، الأولى من تونس، وقتما كان عمرها 18 عاما، أما الآخر فهو زوجها رجل الأعمال المصري، أحمد الشريف.

وأكدت أن من بين الأمور التي جذبتها في زوجها، هو أنه أحبها لشخصها، وليس كونها فنانة لأنه كان يجهل في البداية عملها بالفن، الأمر الذي منحها طمأنينة لكون العديد ممن يتزوجون فنانات يرتبطوا بهن من أجل نيل الشهرة.

علاقة صداقة اتحولت لـ حب ❤

"أحمد" زوج النجمة هند صبري في الأول ماكانش يعرف إنها ممثلة كبيرة ومشهورة ومن هنا بدأ الحب .. شوف القصة الكاملة لعلاقة الحب القوية اللي بقالها 13 سنة 😍



#السيرة pic.twitter.com/SvkBb4NWnW — dmctv (@dmctv) September 3, 2021

وعن مواصفات الرجل الذي كانت تبحث عنه، أوضحت هند صبري ألا يكبتها أو يثير عدم أمان لديها، وألا يحملها المسؤولية طوال الوقت، وهو ما عثرت عليه في زوجها، الذي دام زواجها منه 13 عاما.

وأفصحت عن نشوب خلاف بينها وبين زوجها في يوم زفافهما في تونس، بسبب رفضه ارتداء الزي التقليدي التونسي للعرائس، وهو الجبة والبرنس.

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