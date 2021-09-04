نانسي عجرم تحيي حفلا بمناسبة زفاف شقيقها... صور وفيديو

نظمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا بمناسبة زفاف شقيقها الفنان نبيل عجرم، أمس الجمعة، في لبنان، عقب أيام من توقيع عقد الزواج المدني في قبرص.

وأدت الفنانة اللبنانية مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتي تراقص عليها العرسان، ومن بينها أغنية "لون عيونك غرامي" و"سلامات".

وتداولت الحسابات الفنية والمعنية بأخبار الفنانة نانسي عجرم، صورا ومقاطع فيديو من الحفل الذي حضره الأهل والمقربون.

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وظهر في المقاطع المتداولة العروس والعريس وهما يرقصان، بينما كانت نانسي إلى جوارهما وهي تؤدي إحدى أغانيها، فيما ظهرت في مقطع آخر وهي تراقص ابنتها.

ونشرت نادين عجرم، شقيقة نانسي، صورا للعروسين من حفل الزفاف، كما وثقت العروس بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها في "إنستغرام".

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وسبق أن خاض نبيل عجرم مجال الغناء وقدَم مجموعة من الأغاني الخاصة مع المخرج جاد صوايا الذي تولى إدارة أعماله، وأبرزها "بياع الوفا"، إلا أنه وبعد سنوات، قرر الابتعاد عن مجال الغناء، وعاد من بعدها كملحن لنجوم عدة، من بينهم شقيقته نانسي عجرم.