أفضل 5 علاجات منزلية للبواسير

وجود أوردة منتفخة تخرج من المستقيم (المعروف أيضا باسم البواسير) أمر مؤلم للغاية. أحد الخيارات للعلاج هو التوجه إلى الصيدلية وشراء كريمات البواسير المتاحة دون وصفة طبية، ولكن قد تفضل أيضا العلاجات الطبيعية أو المنزلية.

وبحسب ما أورده موقع livestrong، فإن هناك عددا من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في علاج البواسير الخارجية.

1.النقع في الماء الدافئ

الجلوس في الماء الدافئ سيساعد على تهدئة البواسير الخارجية، كما تقول جاكلين وولف، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في بوسطن، حيث يعزز الماء الدافئ تدفق الدم إلى المنطقة ويساعد على الاسترخاء بشكل طبيعي.

اهدف إلى النقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، حسب Mayo Clinic.

2. تبديل ماركة ورق التواليت

تقول الدكتورة وولف إن استخدام ورق التواليت المعطر أو القاسي أو الخشن لا يؤدي إلا إلى تهيج البواسير ويمكن أن يزيد الألم سوءا. بدلا من ذلك، تأكد من استخدام ورق ناعم غير معطر.

3. الأطعمة الغنية بالألياف

ستساعدك الأطعمة الغنية بالألياف على جعل عملية الإخراج أكثر ليونة، بحيث لا تتطلب إجهادا يفاقم الحالة.

تشمل هذه الأطعمة: معظم الفواكه والخضروات (التوت والكمثرى والأفوكادو غنية بالألياف بشكل خاص)، والبقوليات، بما في ذلك الفاصوليا والعدس والبازلاء والفول، وكذلك بذور الكتان وبذور الشيا، والحبوب الكاملة مثل القمح ودقيق الشوفان.

تقلل هذه الأطعمة من خطر الإجهاد، وبالتالي قد تساعدك على تجنب البواسير في المستقبل. فقط تأكد من أنك تشرب الكثير من الماء أيضا.

4. بندق الساحرة أو الهاماميليس

حاول وضع مستخلص نبات بندق الساحرة (الهاماميليس) بلطف، والذي يعمل بمثابة قابض قد يساعد في تقليص حجم البواسير، كما تقول الدكتورة وولف.

5. كريم الصبار

تقول وولف: "لم تتم دراسة الصبار على نطاق واسع [عندما يتعلق الأمر بالبواسير]، لكنه مضاد للالتهابات ويجد كثير من الناس أنه يساعد في الشعور بالراحة".

هناك بعض الأدلة المحدودة على أن الكريم الذي يحتوي على الصبار قد يساعد في تشجيع الشفاء وتقليل الألم عند استخدامه لعلاج الشقوق الشرجية (تمزق صغير في أنسجة الشرج).

وجد بحث في يوليو/تموز 2014، نُشر في المجلة الأوروبية للعلوم الطبية والصيدلانية، أن الصبار قد يكون مفيدا في علاج البواسير.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا لا زلت تعاني من ألم وحكة من البواسير بعد أسبوع واحد من علاجها في المنزل.

أما إذا كان لديك نزيف من المستقيم، يمكن أن يكون هذا علامة على سرطان القولون والمستقيم أو مرض الجهاز الهضمي مثل اضطراب الأمعاء الالتهابي.