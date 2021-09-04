فيديو يرصد لحظة "لقاء القرن" في الصين

وصفت شبكة صينية لقاء جمع مسنة صينية مع رضيع بـ "لقاء القرن"، لأن أحدهما ولد عام 1921 والآخر ولد في 2021.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو يرصد اللقاء الذي جمع أم الجدة، التي أصبح عمرها 100 عام، مع الرضيع، الذي ولد هذا العام، وعلقت: "لقاء القرن".

"لقاء القرن" بين جدة عمرها مائة عام وطفل حديث الولادة

تظهر أم الجدة التي ولدت في عام 1921 وطفل حديث الولادة في نفس لقطة الفيديو. وكانت عينا أم الجدة مليئة بالعاطفة، وتداعب أم الجدة الطفل بيديها، "لقاء القرن" هذا مؤثر للغاية! #الصين pic.twitter.com/iIVhJDzH7U — CGTN Arabic (@cgtnarabic) September 4, 2021

ولفتت الشبكة إلى أن عيني أم الجدة كانت مليئة بالدموع، في الوقت الذي تعبر فيه عن سعادتها بلقاء الرضيع في لحظات مؤثرة.

وتقول الشبكة إن اللقاء كان مليئا بالعواطف، التي بدت على ملامح السيدة المعمرة أثناء ملامسة الرضيع، الذي يبلغ الفارق العمري بينه وبينها قرن من الزمان.