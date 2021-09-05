"أبل" تنوي استهدافك بإعلانات على نظام تشغيلها الحديث

كشفت تقارير أن أحدث نظام تشغيل جديد والمرتقب لأجهزة "أبل" (آي أو إس 15) ينوي استهداف مستخدميه بالإعلانات.

وبعد تنزيل تحديث "آي أو إس 15" على الأجهزة، ستطلب "أبل" الإذن من مستخدميها من أجل تفعيل إعلانات مخصصة لهم، داخل متجر تطبيقاتها وتطبيقها للأخبار "أبل نيوز"، بحسب ما ذكره موقع "9to5mac".

وفي حال أن رفض المستخدمين طلب "أبل"، ستتوقف "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" عن تحليل ما يقرأونه ويشترونه ويبحثون عنه على أجهزتهم من أجل توفير إعلانات مستهدفة لهم.

واعتادت شركة "أبل" في السابق على جمع هذه المعلومات بشكل افتراضي من مستخدميها، لكنها تخطط الآن للحصول على الإذن من مستخدميها، مثلما طلبت من المطورين الآخرين للتطبيقات التي على متجرها بفعل ذلك، لكي يكونوا أكثر شفافية.

وتداول مطورون صورا لنافذة خاصة بالإعلانات المستهدفة، ستظهر أمام مستخدمي "أبل" عند فتحهم متجر التطبيقات بعد تنزيل "آي أو إس 15"، والتي تذكر أن "الإعلانات ستساعدك على اكتشاف التطبيقات والمنتجات والخدمات ذات الصلة مع حماية خصوصيتك باستخدام المعرفات التي ينشئها الجهاز، وليس ربط معلومات الإعلان بهويتك الخاصة على أبل".

Apple’s rule for other developers: you have to ask users if they want to be “tracked” for ad targeting



But Apple’s own ad tracking is “personalization,” which sounds much less nefarious https://t.co/hsAQuT8zYb — Alex Heath (@alexeheath) September 2, 2021

ويتيح نظام تشغيل "آي أو إس 15" الجديد إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة بالكامل في تطبيق الإعدادات.

ومن المتوقع الإعلان عن نظام تشغيل "آي إو إس 15" خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع أجهزة "أبل" الجديدة، ومن أبرزها "آيفون 13".