لميس الحديدي تكشف حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز... فيديو

كشفت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، حقيقة أنباء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بشأن طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي.

وأعربت لميس الحديدي عن استيائها من نشر تلك الشائعات، وطلبت من مروجيها التوقف عن "حاجات دمها مش خفيف"، بحسب تعبيرها.

وأضافت مستنكرة أنه بدلا من متابعة الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، التي هي "حالتها صعبة"، يروجون إلى طلاقها.

وطالبت لميس الحديدي من مروجي شائعات طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بدعمهما ومساندتهما في أزمة مرضها.

وعن آخر تطوارت الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، كشفت لميس الحديدي أنها "أجرت عملية جراحية، وهي في تحسن بطيء".

وتابعت أن "الحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء".

وأكدت لميس الحديدي أنها على تواصل مع أحمد العوضي، وهو موجود حاليا برفقة زوجته في سويسرا، حيث تتلقى العلاج.

وسافرت ياسمين عبد العزيز، منذ أيام، لأحد المستشفيات بمدينة جنيف السويسرية؛ لاستكمال رحلتها العلاجية.

وفي وقت سابق، استنكر وائل عبد العزيز، تداول خبر كاذب لوفاة شقيقتة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من دخولها غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات سويسرا.

وهاجم وائل عبد العزيز مروجي هذه الشائعات، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك... داين تدان".

وفي خطوة مفاجئة، قام وائل عبد العزيز بحذف المنشور، ووضع بدلا منه إعادة مشاركة لصورة نشرتها ياسمين عبد العزيز قبل تفاقم وضعها الصحي وتقول فيها: "لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله".

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