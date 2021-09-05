"يهودي لدي سؤال".. لافتة حلقت في سماء الولايات المتحدة... اتضح لاحقا أنها عرض زواج

حصلت تغريدة الصورة على أكثر من 100 مشاركة. وشاركت مجموعة من المغردين، الصورة وكتبوا على "تويتر": "معاداة السامية حية وبصحة جيدة"، بحسب ما ذكر موقع "jta".
A plane with a banner reading "Jew. I have a question..." was seen flying over Miami yesterday.— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) August 28, 2021
At approx. 8pm it was then seen landing at North Perry airport in Pembroke Pines, FL. pic.twitter.com/PImwpjdv9F
تبين، لاحقا، أن اللافتة لم يكن المقصود بها أن تكون خطاب كراهية أو مزحة، لقد كان عرض زواج من امرأة تُدعى "Jew" أو "يهودية".
The answer is l'chatchila, you shouldn't, but b'dieved, it's probably okay pic.twitter.com/XKMb4T6PHY— Ben Shapiro (@benshapiro) August 31, 2021
وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية في جنوب فلوريدا، تم إنشاء اللافتة ونقلها بواسطة "Aerial Banners"، التي تعرض صفحتها على "إنستغرام" أمثلة لمقترحات "زواج المفاجئة".
وقال ممثل شركة "Aerial Banners"، إنه لم يدرك أن اللافتة يمكن قراءتها على أنها مسيئة حتى تلقى مكالمة من الفرع المحلي لرابطة مكافحة التشهير.
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