دراسة تتحدث عن كوارث دفينة لبشرتك داخل المناشف إذا لم تغسلها يوميا

اكتشف عالم الأحياء الدقيقة تشارلز جيربا من أكاديمية "mindbodygreen" في تجربة أجراها، وجود بكتيريا برازية على 80% من المناشف التي لم يتم غسلها لأكثر من يومين.

يمكن أن يكون جزء من هذا من الجراثيم التي يتم رشها في الهواء كلما تم تنظيف المرحاض، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest" الصحي.

وأكد جيربا أن ترك المناشف غير مغسولة يعرضك لخطر الإصابة بأمراض جلدية خطيرة، كما تقول عيادة كليفلاند، التي تنصح بغسل المنشفة يوميًا على الأقل، وتوصي العيادة بغسل المناشف بعد 3 إلى 5 استخدامات.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة إيمي كسوف لصحيفة "Self" أن الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما أو غيرها من الأمراض الجلدية يجب أن يفكروا في غسل مناشفهم بشكل يومي، لتجنب الإصابة بعدوى بأمراض أكثر خطورة.

كما أكد العالم أنه يجب أيضًا غسل المنشفة بعد استخدام واحد إذا كانت تحتوي على مفرزات جسدية أو إذا لم تجف تمامًا بين الاستخدامات.