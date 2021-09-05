6 فوائد لعدم تناول اللحوم

ربما سمعت أن الحد من كمية اللحوم التي تتناولها له مجموعة متنوعة من الفوائد، بما في ذلك فقدان الوزن وتحسين صحة الأمعاء.

تم بالفعل ربط تقليص اللحوم بتحسين الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة. ومع ذلك يبدو أن هذه الفوائد تعتمد على الأطعمة الأخرى التي تتناولها وأنواع اللحوم التي تحد من تناولها.

يستعرض تقرير لموقع health line فوائد محتملة (بناء على دراسات وأبحاث علمية) لتقليل اللحوم أو تجنبها، وتقدم نصائح حول كيفية تناول نظام غذائي مغذ مع كمية أقل من اللحوم.

1. إنقاص الوزن

وجد تحليل 12 دراسة عالية الجودة أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا لمدة 18 أسبوعا في المتوسط ​​فقدوا وزنا أكبر بشكل ملحوظ من أولئك الذين اتبعوا أنظمة غذائية غير نباتية.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن العديد من الأنظمة الغذائية الأخرى التي لا تستبعد اللحوم، مثل الحميات المنخفضة الكربوهيدرات والوجبات الغذائية القديمة، قد ثبت أيضا أنها فعالة في إنقاص الوزن.

من المحتمل أن تنبع الفوائد الصحية المحتملة للحد من تناول اللحوم وتناول المزيد من الأطعمة النباتية من تناول كميات أكبر من المركبات النباتية المفيدة، بما في ذلك:مضادات الأكسدة الأساسية، وبعض المغذيات الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يميل أولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا نباتيا إلى استهلاك سعرات حرارية أقل ودهون أقل.

مع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأنظمة الغذائية النباتية أو التي تعتمد في الغالب على النباتات يمكن أن تفتقر إلى العناصر الغذائية الموجودة في الغالب في الأطعمة الحيوانية.

قد لا توفر النظم الغذائية النباتية التي لم يتم التخطيط لها بشكل جيد ما يكفي من فيتامين ب 12 والزنك والكالسيوم والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

2. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أحد الجوانب الأكثر بحثا في الأنظمة الغذائية النباتية هو تأثيرها على صحة القلب.

وجدت الأبحاث المثيرة للجدل ارتباطات بين تناول الدهون المشبعة، الموجودة أساسا في اللحوم والمنتجات الحيوانية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

علاوة على ذلك، لوحظ أكبر انخفاض في مخاطر الإصابة بأمراض القلب عند استبدال مصادر الدهون المشبعة بمصادر الدهون المتعددة غير المشبعة، مثل الأسماك والكتان والجوز.

3. تحسين صحة القناة الهضمية

نظرا لأن الأنظمة الغذائية التي تستبعد اللحوم غالبا ما تكون غنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والأطعمة النباتية الأخرى، فإنها تميل إلى أن تكون غنية بالألياف الغذائية.

تغذي الألياف البكتيريا المفيدة في أمعائك التي تنتج مركبات ذات أدوار مضادة للالتهابات وداعمة للمناعة في الجسم.

قد تلعب بكتيريا الأمعاء أيضا دورا في منع نمو بعض الخلايا السرطانية، وتحسين تكوين الجسم، والحماية من مرض السكري من النوع 2.

قد تساعد البروتينات النباتية والمركبات المفيدة التي تسمى البوليفينول الموجودة في الأطعمة النباتية أيضًا في الحفاظ على أمعاء صحية.

من ناحية أخرى، تشير بعض الأبحاث إلى أن الدهون والبروتينات من مصادر حيوانية قد تعزز نمو بكتيريا أمعاء أخرى أقل صحة والتي تؤثر سلبا على عملية التمثيل الغذائي.

4. الحماية من بعض أنواع السرطان

قد يساعد الحد من بعض أنواع اللحوم أيضا في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ارتبط تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة، مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق وغيرها من اللحوم المدخنة أو المعالجة، بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

لم يتم ربط الدواجن والأسماك بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كما ارتبط تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان الأخرى، بما في ذلك سرطان الثدي.

في المقابل، ترتبط النظم الغذائية النباتية التي تحد من هذه اللحوم أو تستثني اللحوم تمامًا بانخفاض معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

5. قد يكون أفضل للبيئة

بالإضافة إلى توفير الفوائد الصحية، فإن تناول المزيد من النباتات والقليل من اللحوم قد يكون مفيدا للبيئة.

يتطلب إنتاج اللحوم عادة المزيد من الموارد، ويؤدي إلى المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويساهم في إزالة الغابات والتلوث إلى حد أكبر من إنتاج الفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة النباتية المعالجة بالحد الأدنى.

خلصت مراجعة منهجية للدراسات حول استدامة النظم الغذائية المختلفة إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية، يمكن أن تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالأنظمة الغذائية القياسية التي تركز على اللحوم.

6. القليل من اللحوم مفيد أيضا

لا ترتبط الدواجن والأسماك عادة بالآثار الصحية السلبية المرتبطة باللحوم الحمراء والمعالجة.

تناول كميات أقل من اللحوم دون حذفها من نظامك الغذائي قد يظل مفيدا. الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية المعالجة بالحد الأدنى هو أيضا مفتاح لجني فوائد النظام الغذائي الخالي من اللحوم.