أغنية ديانا حداد الجديدة تثير سخرية متابعيها... فيديو

وتضمن كليب الأغنية مشاهد يظهر فيها العديد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، أبرزهم موديل روز، عارضة الأزياء الشهيرة، والممثلة الكويتية غدير السبتي.

وتعرض أداء المشاركين في الأغنية خلال الفيديو الخاص بها لانتقادات، ووصفها البعض بأنها عبارة عن "جلد الذات"، بينما قال آخرون إن المشاركين فيها "مواهب تستحق أن يتم دفنها".

واعتبر البعض أن الأغنية ليس بها كلمات ولا ألحان، معتبرين أنها خالية من كل مقومات العمل الفني.

ورغم ذلك، فإن الأغنية حققت 300 ألف مشاهدة على "يوتيوب" بعد طرحها بساعات.