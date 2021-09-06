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    قياس ضغط الدم

    مشروب منزلي يمكنه توجيه ضربة لارتفاع ضغط الدم

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    يُعد ارتفاع ضغط الدم، مقدمة لمشاكل القلب الخطيرة، لذا من المهم إحباطه، لذا توصي الأبحاث بشرب مشروب بسيط يمكنك تحضيره في المنزل لتوجيه ضربة لارتفاع ضغط الدم.

    يرتفع ضغط الدم عندما تضيق الأوعية الدموية بشكل متزايد، وقتها يمكن نقل كمية أقل من الدم من خلالها، ما يصنع ضغطا كبيرا على القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك من الضروري عكس قراءة ضغط الدم المرتفع.

    يعد تحسين نظامك الغذائي أحد التدخلات المهمة التي يمكنك القيام بها لتقليل ضغط الدم والتخلص من شبح الإصابة بالأمراض الخطيرة الناجمة عنه.

    مائدة طعام
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    وفقا لبحث نُشر في المجلة الباكستانية لعلوم الغذاء، فإن شاي الثوم والعسل هو مزيج ناجح، بحسب ما أفادت به صحيفة إكسبريس البرياطنية.

    تم تصميم دراسة لتقييم التأثير الخافض للضغط لشاي العسل والثوم على البشر.

    من أجل تحديد تأثير الثوم والعسل على ارتفاع ضغط الدم، تم إعطاء 3 غ، 5 غ، 7 غ من الثوم والعسل على شكل شاي لأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة 42 يوما تم تحليلها بشكل أكبر فيما يتعلق بضغط الدم الانقباضي والانبساطي لتقييم تأثير المشروب.

    يتم تسجيل ضغط الدم برقمين. الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم. والضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

    البيانات التي تم الحصول عليها خلال الدراسة خضعت للتحليل الإحصائي. ولاحظ الباحثون أن النتائج أظهرت أن الاستهلاك المنتظم لشاي العسل والثوم أظهر "انخفاضا كبيرا يعتمد على الجرعة" في ارتفاع ضغط الدم.

    وخلص الباحثون إلى أن "البيانات الناتجة تدل على أن الثوم والعسل يحملان إمكانات واعدة لخفض ضغط الدم ضد ارتفاع ضغط الدم ويمكن اعتبارهما خيارا علاجيا تكميليا لارتفاع ضغط الدم."

    نصائح عامة

    قلل من كمية الملح في طعامك وتناول الكثير من الفواكه والخضروات لخفض ضغط الدم المرتفع.

    يرفع الملح ضغط الدم. كلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.

    وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) يجب أن تهدف إلى تناول أقل من 6 غرام (0.2 أونصة) من الملح يوميا، أي حوالي ملعقة صغيرة.

    وأضافت أن "تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة والكثير من الفواكه والخضروات يساعد أيضا على خفض ضغط الدم".

    وحذرت من أن "الإفراط في شرب الكحول بانتظام يمكن أن يرفع ضغط الدم بمرور الوقت".

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

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