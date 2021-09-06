رد فعل راغب علامة بعد تعرضه لموقف محرج في حفل زفاف... فيديو

تعرض الفنان اللبناني، راغب علامة، لموقف محرج أثناء إحيائه حفل زفاف في لبنان.

وأثناء أداء علامة أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها" انقطع التيار الكهربائي لمدة دقيقة، فما كان منه والحضور إلا أن واصلوا الغناء، وكأنه لم يحدث أي شيء يعكر احتفالهم، الذي استمر حتى الصباح.

وحرص راغب علامة، أمس الأحد، على مشاركة الموقف عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأشاد بالشعب اللبناني الذي وصفه بـ"المحب للحياة"، وبأن زعماءه يحاولون كسره، بحسب قوله.

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ودائما ما ينتقد راغب علامة الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، دون أن يجدوا حلا جذريا لها.

وكانت آخر تغريداته عبر موقع "تويتر" المهاجمة للسياسيين في لبنان: "منذ أكثر من 3 عقود والشعب اللبناني يتعرض لعملية نصب كبيرة داخل أروقة الحكم بكل أركانه، أما الآن وقد حصل الانهيار وقد كنا نبهنا منه في أغنية "طار البلد" منذ 3 سنوات فقد أصبح النصب علنا وبلا خجل ولا رحمة للشعب المسكين! يكفي أن تحضر نشرات الأخبار وتشاهد "مسلسل النصب اليومي".

منذ اكثر من ثلاثة عقود والشعب اللبناني يتعرّض لعملية نصب كبيرة داخل أروقة الحكم بكل أركانه،أمّا الآن وقد حصل الانهيار وقد كنا نبهنا منه في أغنية #طار_البلد منذ ٣ سنوات فقد أصبح النصب علناً وبلا خجل ولا رحمة للشعب المسكين!يكفي أن تحضر نشرات الاخبار وتشاهد "مسلسل النصب اليومي"! — RaghebAlama (@raghebalama) September 3, 2021

وكانت تقارير ذكرت مؤخرا أن راغب علامة حصل على الجنسية الإماراتية، لكنه لم يعلق على ذلك بالتأكيد أو النفي.

ويعتبر راغب علامة من أوائل الفنانين العرب الذين نالوا "الإقامة الذهبية" في إمارة دبي الخليجية.

وتعليقا على هذا قال في لقاء مع برنامج "إنسايدر بالعربي"، إنه أصبح مطمئنا على ولديه خالد ولؤي في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت.

وأضاف: "أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي".

وتابع: "ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل".

ومضى الفنان اللبناني، قائلا: "بدي (أريد) يعيشوا في أرضية نضيفة وليس هناك أفضل من دبي".

ودائما ما يشيد راغب علامة بحكام دولة الإمارات العربية، في القرارت التي يتخذوها لصالح شعبهم، ومنها عندما أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أن زعيمه هو حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.