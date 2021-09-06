مدون ساخر شهير يظهر في مطعم الشيف بوراك بدبي ويشاركه أحد استعراضاته... فيديو

زار المدون الشهير كنابي، ذي الأصول السينغالية، مطعم الشيف التركي بوراك، وقاما بتصوير مقاطع فيديو ساخرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المدون في الفيديو في مطعم الشيف بوراك بدبي، حيث قام بتقليد عدد من حركاته الشهيرة كتقطيع البصل وغيرها من الحركات.

ويحظى الشاب الأسمر البالغ من العمر 21 عاما بشعبية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ليصل عدد متابعيه لأكثر من 40 مليون.

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ونال كنابي هذه الشهرة الواسعة في وقت قياسي كونه يتناول مواضيع مختلفة بطريقة ساخرة وخالية من التعقيد.

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يذكر أن العديد من النجوم والمشاهير العرب والعالميين يحرصون على زيارة مطعم الشيف بوراك في دبي، والتقاط الصور معه.