إعدام 4 أشخاص أدينوا بجريمة قتل هزت اليمن

أعدمت السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" 4 أشخاص رميا بالرصاص، بعدما أدينوا بتعذيب شاب بشكل وحشي وقتله عمدا.

وقالت وكالة "سبأ" في نسختها التابعة لـ "أنصار الله" إن النيابة العامة نفذت، اليوم الاثنين، حكم القصاص الشرعي في قتلة عبد الله محمد الأغبري.

وأوضحت أن الجناة الذين أعدموا رميا بالرصاص هم: عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد الصغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة.

وأواخر العام الماضي، أصدرت محكمة استئناف أمانة العاصمة أحكاما، بالإعدام لأربعة مدانين بقتل الأغبري، وقضت بالسجن 5 سنوات لخامس وإدانة السادس بالسجن 6 أشهر.

وفي 26 أغسطس/آب من العام الماضي، قُتل الأغبري في جريمة بشعة هزت اليمن وتحولت إلى قضية رأي عام، وسط احتجاجات تطالب بالقصاص من قاتليه.

واستمرت عملية تعذيب الشاب الذي كان يعمل في محل لبيع الهواتف وسط صنعاء، 6 ساعات قبل قتله، وتم توثيقها من قبل القاتلين في مقاطع فيديو بشعة.