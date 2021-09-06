جيني إسبر تتهم أصالة نصري بعدم الوفاء وترد على انتقادات فنان سوري بـ"قلة أدب"... فيديو

ووجهت إسبر ذلك الاتهام إلى أصالة نصري لكون أن الأخيرة معارضة للرئيس السوري، بشار الأسد.
وفيما أكدت جيني إسبر أثناء استضافتها في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إل بي سي إنترناشونال"، أنه "ليس لديها موقف تجاه أصالة نصري، وأن معارضتها لحطومة بلدها حقها وقرارها، فإنها تري أنها ليست وفية لبلدها".
وقالت: "كل إنسان حر في اخياراته وقرارته، وقد أكون معارضة، ولكن ليس هناك داع أن أشهر بهذ الأمر، مثلما فعلت أصالة نصري في البداية".
#جيني_اسبر في #المواجهة : " #أصالة غير وفية لبلدها بعد أن شهرت بمعارضتها للنظام السوري".— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) September 5, 2021
لمتابعة الحلقة كاملة على : @SawtBeirut@JennyEsberSY@RodolphHilal#SBI pic.twitter.com/jEZAjnkSEa
ولفتت إلى أن "الناس أصبحت قلقة من أصالة لأنها كانت مؤيدة حتى العظم، ثم انقلبت لتصبح معارضة له".
وأيدت جيني إسبر في برنامج "المواجهة" الرأي الذي يقول أن يسامح الرئيس السوري، بشار الأسد، أصالة نصري، ويسمح لها بالعودة إلى بلدها مرة أخرى، وذلك لأنها تتفق مع فكرة المسامحة وأنه يجب منح الإنسان فرصة، باستثناء الذين تسببوا في قتل وأذية الناس.
من ناحية أخرى، هاجمت جيني إسبر في برنامج "المواجهة" مواطنها الفنان، رامز الأسود، بعد أن هاجمها في وقت سابق، وصرح في أحد لقاءاته الإذاعية أن اقتحامها عالم التدريب على التمثيل "كارثة"، بحسب وصفه.
واعتبرت إسبر أن ما قاله الأسود في حقها "قلة أدب ووقاحة"، واتهمته أنه حاول إدراج اسمها لمجرد نيل الشهرة.
وكان رامز الأسود اشترك مع جيني إسبر في تقديم دورات تمثيل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)