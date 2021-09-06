السعودية أمل الأنصاري تتصدر "غوغل" بعد الكشف عن سبب طلاقها... فيديو

وقالت الأنصاري في مقطع مصور لها إن صديقاتها هم سبب طلاقها، مشيرة إلى أنهن "أخذوه منها"، بحسب تعبيرها.
وتابعت أمل الأنصاري أنها لو صادفت صديقاتها اللاتي خطفن زوجها ستقوم بمصافحتهن، وبررت تصرفها قائلة: "لقد عشنا سويا ونعرف شخصية كل أحد، وأنا في حياتي لم أخرج لأرد على أحد، ولكن تعز علي العشرة".
وأردفت: "العلاقات ما دامت، ولماذا الحقد والكره، إذا أغضبناك في يوم اتصل وأخبرنا، وغلطة الشاطر بعشرة".
أمل الأنصاري تعلنها:— Gorgeous (@gorgeous4ew) September 5, 2021
"طليقي اخذوه صديقاتي اللي ياكلون وينامون عندي!"pic.twitter.com/SzcL8RIKz4
وكشفت أمل الأنصاري عن سبب طلاقها ردا على مطالبة بعض مستخدمي مواقع "السوشيال ميديا" بالتسامح مع من أخطأوا في حقها.
من ناحية أخرى، نفت أمل الأنصاري في رسالتها المصورة لمتابعيها اعتذارها لكلا من الفاشنيستا الكويتية، فوز الفهد، وصديقتها نورة العميري، بعدما شنتا هجوما على شقيقتها، خبير التجميل، فاطمة الأنصاري وزوجها يعقوب بو شهري.
وأكدت الأنصاري أنها لم ترسل رسالة اعتذار لهما، وأنهما من أخطأتا في حقها وليست هي.
يشار إلى أن أمل الأنصاري تزوجت وهي العشرينيات من عمرها، ودام زواجها عامين فقط.
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