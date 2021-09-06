كيف تختار ربة المنزل السكين المناسب لكل نوع من الطعام؟

قدم مجلس الصحة الخليجي مجموعة من النصائح لربات المنازل بهدف اختيار السكين المناسب لكل نوع من أنواع الطعام.

وقال المجلس في إنفوجراف على حسابه بموقع "تويتر" إن استخدام السكين الصحيح يُسهل عملية التقطيع، ويحمي كذلك من خطر الإصابات.

وأوضح المجلس أن هناك أنواع مختلفة من السكاكين وأن لكل نوع استخدام يناسبه في عمليات تجهيز الطعام وطهيه.

عند التقطيع

اختار الـ 🔪 الصحيح pic.twitter.com/LdwARIotGK — مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) July 18, 2021

​وبين أن الساطور يُستخدم في تكسير العظام، بينما يستخدم سكين السلخ في تقطيع شرائح اللحم حول العظام.

وأشار إلى أن سكين الجزار يُستخدم بشكل أساسي في عملية الذبح، بينما يستخدم سكين الشيف مع قطع اللحم الرفيعة والتي تكون سهلة في التقطيع.

وإلى جانب هذه الأنواع، نصح باستخدام المسن في شحذ السكين حتى يكون سهل في الاستخدام.