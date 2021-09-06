حنان ترك تعود للظهور من جديد برسالة إلى زوجها... "لم تكن انتقاء"

عادت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، للظهور أمام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وهذه المرة برسالة إلى زوجها.

ونشرت ترك، أمس الأحد، صورة جديدة تجمعها بزوجها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأرفقتها برسالة رومانسية.

وقالت حنان ترك في رسالتها لزوجها: "لم تكن انتقاء يا حبيبي، أنت نعمة".

وتفاعل العديد من متابعي حنان ترك مع رسالتها إلى زوجها، وكذلك بعض صديقاتها من داخل الوسط الفني، مثل زينة ومي كساب.

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وكانت حنان ترك أثارت ضجة على "السوشيال ميديا" قبل شهرين، بعد أن تداول مستخدميها على نطاق واسع صور وفيديوهات للممثلة المصرية وهي ترتدي المايوه الشرعي "البوركيني" خلال إجازتها الصيفية.

وتطل حنان ترك بين الفينة والأخرى على معجبيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من حياتها الشخصية.

وحنان ترك متزوجة حاليا من محمود مالك، وأنجبت منه ابنتين، وهي الزيجة الخامسة في حياتها بعد زواجها من رجل الأعمال، أيمن السويدي، ومن رجل الأعمال خالد خطاب، وأثمر زواجهما عن يوسف وآدم، ومن المخرج هادي الباجوري، ومن طبيب أنجبت منه ابنها محمد.

وكان آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن عبر مداخلة هاتفية أثناء استضافة الفنانة، سمية الخشاب، على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.

ومن أشهر أعمال حنان ترك الفنية، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام الفنان نور الشريف، ومسلسل "سارة"، ومسلسل "أوبرا عايدة" أمام الفنان يحيى الفخراني، وأفلام "الآخر" للمخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة".

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