طبيب جراح وممثل في أعمال مهمة... سمير الملا يرحل بعد مسيرة طويلة من الفن والإبداع

أعلن اليوم الاثنين عن وفاة الممثل المصري سمير الملا بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة.

وسمير الملا واحد من نجوم السينما المصرية، وإن لم يحتل البطولة في أي من الأعمال التي شارك بها لكنه كان يترك بصمة في حضوره المميز والهادئ.

وبعيدا عن التمثيل فالملا طبيب جراحة المخ والأعصاب، وكان يمارس دور الطبيب في أغلب الأعمال التي شارك من خلالها في السينما والدراما، في أعمال مهمة، مثل: "رأفت الهجان"، و"دموع في عيون وقحة" و"السيد كاف"، و"محمود المصري".

وشارك في عدد كبير من الأفلام منها "الإرهاب"، و"لا تبكي يا حبيب العمر"، و"أيوب"، و"قشر البندق" و"التوربيني".

وبحسب موقع "الوطن"، المصري ولد الملا عام 1940 في العاصمة المصرية القاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1964.

وحصل الفنان الراحل على دبلوم الجراحة العامة عام 1967، وعلى زمالة الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة عام 1973، كما حصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين بلندن عام 1974.

آخر أعمال سمير الملا كان مسلسل "صاحب السعادة" أمام عادل إمام في 2014.

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