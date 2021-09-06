الأرصاد المصرية تكشف طقس الثلاثاء

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، بأنه سوف يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نهارا.

وأشارت بحسب التقرير اليومي لها إلى أن الطقس سوف يكون مائلا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة ( 30% تقريبا).

وأشار الخبراء إلى أن هناك مؤشرات لأن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وطمأنت الهيئة بشأن حالة البحرين المتوسط والأحمر، وقالت إن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.