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    حسن شاكوش بعد إيقافه: أنا في مشكلة كبيرة

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    قال المغني الشعبي حسن شاكوش إن مشكلته الأخيرة مع زميله رضا البحراوي ستكون آخر مشكلة له، مناشدا نقابة المهن الموسيقية تخفيف العقوبة المفروضة عليه.

    وأصدرت نقابة المهن الموسيقية الإثنين الماضي، بإجماع مجلس إدارتها، برئاسة النقيب هاني شاكر قررا سحب ترخيص الغناء من شاكوش نهائيًا دون مدة محددة، وإيقاف البحراوي لمدة شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف، على خليفة المشاجرة التي وقعت بين المطربين مؤخرا في الساحل الشمالي، وصفها الإعلام المصري بـ"خناقة شوارع"، وتصالح المطربان بعدها في مقطع مصور تم نشره.

    القاهرة ليلا
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    حسن شاكوش يعلق على قرار منعه من الغناء لأجل غير مسمى

    وقال شاكوش، خلال مداخلة عبر فضائية "صدى البلد"، إنه "قام بإلغاء الكثير من الحفلات الغنائية بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه".

    وأضاف: "أنا لغيت حفلات كتير، وواخد عرابين من ناس كتير، في ناس رفضت تاخد العربون بتاعها وقالت لازم تيجي تشتغل، وناس وافقت تاخد العربون".

    وتابع: "أنا كده هيحصلي مشكلة لأني ملتزم بعرابين شغل ومواعيد مع الناس اللي عاملين دعاية ليّا وخسرانين فلوس وباعوا تذاكر، لكن هعمل إيه أنا ملتزم بقرار النقابة".

    وأكمل: "في ناس مش هتعدي الموضوع ده معايا، وأنا غصب عني والنقابة وقفتني، ودي مشكلة كبيرة بتواجهني ومش عارف أعمل إيه".

    ورغم ذلك أكد شاكوش أنه سوف يلتزم بقرار النقابة، وقال: "أنا مش هخالف القانون وهلتزم بقرار النقابة، وأنا كلمت الأستاذ سعد متولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية عشان الفلوس والعرابين اللي واخدها من الناس، وأنا بتأسف للناس وبقول إن دي أول وأخر مشكلة ليّا، وأنا ابن من أبناء النقابة".

    وكان عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المصرية، حلمي عبد الباقي، صرح، أمس، بأنه تقرر إيقاف تصريح الغناء للمطرب حسن شاكوش لأجل غير مسمى.

    ونقل موقع "Filfan"عن حلمي عبد الباقي أن قرار إيقاف شاكوش نهائي لا يجوز التظلم عليه، وجاء القرار بعد ظهور نتيجة التحقيق التي جرت اليوم مع حسن شاكوش ورضا البحراوي حول خلافهما.

    **يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر مع سبوتنيك.

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