الشرطة الأمريكية تعثر على الممثل مايكل كيه وليامز ميتا بشقته

عثرت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الإثنين، على الممثل مايكل كيه. وليامز، ميتا في شقته في بروكلين.

مايكل كيه. وليامز يبلغ من العمر 54 عاما، ومن بين أدواره الشهيرة دور عمر ليتل في المسلسل التلفزيوني (ذا واير).

وأعلنت أسرته خبر وفاته اليوم الإثنين، بحسب موقع "هوليوود ريبورتر".

Michael K. Williams has died at 54. “It is with deep sorrow that the family announces the passing of Emmy nominated actor Michael Kenneth Williams. They ask for your privacy while grieving this unsurmountable loss,” Marianna Shafran, his PR rep, confirmed https://t.co/WD4cUp3sfq pic.twitter.com/FoiOZBQfHL — The Hollywood Reporter (@THR) September 6, 2021

​وقال اللفتنانت جون جريمبل المتحدث باسم شرطة نيويورك إن "وليامز عُثر عليه ميتا في شقته في بروكلين بعد اتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) بخدمات الطوارئ".

ومايكل كيه. وليامز من مواليد 22 نوفمبر 1966 في نيويورك، وبدأ مسيرته الفنية عام 1995. كان عضوا في لجنة تحكيم مهرجان كان للمسلسلات في نسخته الأولى عام 2018.