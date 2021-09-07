ماذا تعني بداية آلام أسفل الظهر ومتى تكون خطيرة؟

سواء كنت تجلس على مكتب طوال اليوم، أو تحمل صناديق ثقيلة، أو أنك شخص قليل النشاط الحركي اليومي، فمن المحتمل أنك شعرت بألم أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتك.

هذه المشكلة شائعة بشكل لا يصدق ويمكن أن تنتج عن مجموعة متنوعة من العوامل، بحسب ما ذكر موقع "Healthline".

تنبع معظم أسباب آلام أسفل الظهر من إصابات مثل "الالتواءات العضلية أو الإجهاد بسبب الحركات المفاجئة أو ضعف ميكانيكية الجسم أثناء رفع الأشياء الثقيلة". يمكن أن تستمر آلام الظهر في أي مكان من ثلاثة أيام إذا كانت حادة إلى أكثر من ثلاثة أشهر إذا كانت مزمنة.

يمكن أن تحدث إصابات الظهر بسبب الأحداث اليومية، مثل رفع شيء ثقيل جدًا أو التعثر والسقوط. يمكن أن يتم شد العضلات والأربطة الموجودة في الظهر أو تمزقها بعد ممارسة النشاط الزائد في تلك المنطقة.

كما يمكن أن يسبب الانقراص الغضروفي، الذي يحدث عندما يندفع القرص الفقري ويضغط على الأعصاب في الظهر، الألم في تلك المنطقة.

تصبح هذه الإصابة أكثر شيوعًا مع تقدمك في العمر. قد يكون سبب ألمك أيضًا هو عرق النسا، وهو حالة تسبب الألم الذي ينتشر من أسفل ظهرك إلى ساقيك. يمكن أن يكون ناتجًا عن مشاكل مثل الانقراص الغضروفي أو النتوء العظمي أو مشاكل العمود الفقري الأخرى. يمكن أن تضغط هذه على الأعصاب الشوكية وتسبب الألم والالتهاب والخدر.

تعتمد علاجات آلام الظهر على سبب المشكلة

إذا كان ألم أسفل الظهر ناتجًا عن توتر عضلي أو تصلب، فيجب أن يختفي من تلقاء نفسه بعد أخذ قسط من الراحة. أما إذا كان ألمك شديدًا ولكنه لا يتطلب جراحة أو علاجًا آخر، فقد يعطيك طبيبك مسكنات قوية موصوفة طبيًا لمساعدتك على التعامل مع الألم أثناء الشفاء. أحيانًا يكون العلاج الطبيعي ضروريًا للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة.

يجب عليك زيارة الطبيب بشأن ألمك إذا لم يهدأ في غضون أيام قليلة أو إذا كان ألمك يتعارض مع أنشطتك اليومية.

بينما لا يمكن دائمًا تجنب الإصابات والأمراض التي يمكن أن تسبب آلام أسفل الظهر، فهناك طرق يمكنك من خلالها تقليل فرص حدوث هذه الإصابة.

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى الضغط على عمودك الفقري، لذا فإن تناول الطعام الصحي يمكن أن يساعدك على تجنب زيادة الوزن الذي قد يؤذي ظهرك. كما ستبني التمارين المنتظمة عضلات ظهر قوية تساعدك على منع الإصابة.

أما إذا كنت تجلس طوال اليوم لأداء وظيفتك، فتأكد من الحفاظ على وضع جلوس جيد على مكتبك باستخدام كرسي مريح مثبت على ارتفاع مثالي. يجب ألا تنحني أثناء العمل. تأكد من النهوض من مكتبك كل ساعة والتحرك لتجنب إجهاد ظهرك.