هاني شاكر يعلق على قرار منع حسن شاكوش من الغناء... "ماكنش ينفع يستمر"

علق نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، على قرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف تصريح الغناء الخاص بمطرب المهرجانات، حسن شاكوش، لأجل غير مسمى.

وأكد الفنان هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن "إساءة شاكوش لزملائه عازفي الإيقاع، إساء للمهنة ولنفسه"، قائلا: "مكانش ينفع إنه يستمر في الوسط الفني، ويستمر في العمل الفني الموسيقي، ويبقى منضم للأسرة الموسيقية".

وأضاف: "أنا لو مكانه، لو غلطت على المسرح، ولو طلعت مني كلمة غلط وحسيت إنها سابت أثر سيئ عند الجمهور وعند الناس، والله ما أطلع من بيتنا لمدة شهر".

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قررت إيقاف تصريح الغناء للمطرب حسن شاكوش لأجل غير مسمى، مع استمرار إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، على أن يحق له العودة إلى الغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف.

وأعلن مطربا المهرجانات الشعبية في مصر، حسن شاكوش ورضا البحراوي، في وقت سابق، تصالحمها بعد يوم من قرار نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لهما لمدة شهر، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وظهر شاكوش والبحراوي، خلال فيديو مشترك بثه الأول عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وتبادلا المصافحة بينهما والتأكيد على التصالح وأنهما آسفين لتفوههما بأمور سلبية أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية، أكد في بيان له، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، داعيا جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة والتمسك بالكلمة الصائبة.

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