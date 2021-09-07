مينوسينسك تسجل أكبر حبة طماطم في روسيا بوزن 2.2 كيلو غرام... صور

سجلت مدينة مينوسينسك في إقليم كراسنويارسك أكبر حبة طماطم مزروعة في روسيا، تزن أكثر من 2.2 كيلوغرام، وفقًا للموقع الرسمي للبلدية.

وجاء في البيان أن الوكالة الدولية للإحصاء "Interrecord": "تم تسجيل حبة الطماطم التي تزرعها ناتاليا شربينينا من مينوسينسك كأكبر حبة طماطم في روسيا، ويبلغ وزنها 2 كغ و270 غرامًا".

وقالت السلطات إن حبة الطماطم جلبت لشيربينينا فوزا في مهرجان "مينوسينسك تشامبيون 2021"، التي حصلت مقابلها على سيارة جديدة من طراز "لادا جرانتا".

يقام المهرجان سنويًا في المدينة في نهاية الصيف ويتم اختيار أكبر حبة طماطم يزرعها المواطنون هناك.

وأفاد الموقع الرسمي للمهرجان أن الرقم القياسي لهذا العام تجاوز إنجاز 2011 بمقدار 124 غرامًا.