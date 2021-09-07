إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والديها... "مسافرين تصوروا وراجعين"

ونشرت إيمي، عبر صفحتها على "إنستغرام" صورة لوالديها، وقالت: "يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، إنتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما أشوفكوا تاني وأفضل برده تحت رجليكوا اللهم أجرني في مصيبتي وإخلفني خير منها، الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكوا بحبكم للأبد".

View this post on Instagram A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem)

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي الفنان الكوميدي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

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