مطربة مصرية تبكي بسبب "سمكري البني آدمين"... "إعاقة طول العمر"

بكت المطربة المصرية ساندي بسبب تجربتها مع "سمكري البني آدمين"، والذي ألقي القبض عليه بتهمة التزوير، قائلة إنها "لاتستطيع النوم".

وقالت ساندي، في حديثها مع "برنامج Et بالعربي" إنها ستعيش بإعاقة طول عمرها بسبب شخص وصفته بـ"المختل"، مؤكدة أنها "لم تنم طبيعيا منذ سنتين وأنه أذاها في عمودها الفقري طول حياتها".

وأضافت، أنها "ذهبت إلى دكتور متخصص، وأكد لي، بعد الفحص، أنني كنت سوف أصاب بالشلل، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي"، قائلا لها "لو كان اتقطع كنت إتشليتي".

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وكانت قوات الأمن المصرية قامت بالقبض على "يوسف.خ" الشهير بـ"سمكري البني أدمين"، وذلك بعد تسببه في أزمة خلال علاج الفنانة ساندي. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، بعد غلق وتشميع مركزه، أن المتهم تم القبض عليه منذ عام وجرى إخلاء سبيله، وتبين أن المتهم زور بطاقة الرقم القومي وانتحل صفة إخصائي علاج طبيعي.

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع "يوسف. خ" وشهرته "سمكري البنى آدمين" لانتحاله صفة إخصائي علاج طبيعي، وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة.

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