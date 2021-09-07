منة شلبي تتعاون مع نجل محمود عبد العزيز لأول مرة "من أجل زيكو"... صورة

بدأت الفنانة المصرية، منة شلبي، تصوير أحدث أفلامها السينمائية، والذي يشهد على تعاونها الأول مع الفنان، كريم محمود عبد العزيز.

ونشر مخرج فيلم "من أجل زيكو"، بيتر ميمي، أمس الاثنين، أول صورة من كواليس تصويره، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وتلعب منة شلبي في أحداث فيلم "من أجل زيكو" دور فتاة من منطقة شعبية.

وفيلم "من أجل زيكو" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته محمود حافظ محمد محمود.

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يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت نشاطا سينمائيا مكثفا لمنة شلبي، إذ قدمت فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي في عام 2019، كما يعرض لها في دور العرض السينمائية حاليا فيلم "الإنس والنمس" مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي.

وحازت منة شلبي على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد عن دورها في الموسم الثاني من مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض قبل أشهر على منصة "شاهد" السعودية الرقمية، وتجسد في أحداثه دور امرأة ناجحة تقرر تبني أحد الأطفال.

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