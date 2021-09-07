الإمارات تطلق من دبي أول متجر ذكي خال من صناديق الدفع

أعلنت الإمارات عن إطلاق أول متجر خالٍ من صناديق الدفع في المنطقة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" أعلنت شركة ماجد الفطيم عن إطلاق "كارفور سيتي+" الذي تم افتتاحه في مركز تسوق "مول الإمارات" بدبي وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتحديد آلاف المنتجات بدقة متناهية، وتحسين إدارة المخزون، وتسهيل عملية التسوق للمتعاملين.

ويحتوي المتجر على أكثر من 1300 سلعة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والمشروبات والأغذية المعلبة، ووجبات الطعام الجاهزة، إضافة إلى المستلزمات الأساسية.