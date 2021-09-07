4 علامات لالتهاب المفاصل الروماتويدي قد لا تعرفها

لا تؤثر أعراض التهاب المفاصل على مفاصلك فقط، بل يمكنك اكتشافها في مناطق متفرقة من جسدك، لكن هناك 4 علامات غير عادية لهذا المرض.

ويعد التهاب المفاصل الروماتويدي حالة مؤلمة تصيب حوالي واحد بالمائة من سكان المملكة المتحدة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تمنع الناس من القدرة على العمل أو ممارسة حياتهم اليومية، بحسب .express.

ويعرف التهاب المفاصل الروماتويدي بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية وهو الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل في المملكة المتحدة.

يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي باستهداف جهاز المناعة لخلايا المفاصل، بدلاً من محاربة العدوى، ما يعني أن مفاصلك تصبح مؤلمة ومتورمة.

تزيد احتمالية إصابة النساء بالتهاب المفاصل الروماتويدي بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن التشخيص المبكر يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو جعل الحالة قابلة للإدارة.

على الرغم من أن التأثيرات الرئيسية لالتهاب المفاصل الروماتويدي محسوسة في المفاصل، إلا أنه يمكن أن يكون لها جميع أنواع التأثيرات على جسمك.

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أهم علامات التهاب المفاصل الروماتويدي

إن كنت تشكو من أي من هذه الأعراض الأربعة المفاجئة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، فلا يجب أن تتجاهلها؛ واطلب المشورة من طبيبك.

1. ألم الصدر

هل تعلم أن التهاب المفاصل الروماتويدي يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب؟

هذا بسبب شيء يسمى تصلب الشرايين، حيث تتراكم اللويحات في الشرايين. نتيجة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، يمكنك أيضًا تطوير حالة تسمى التهاب التامور.

التهاب التامور هو المكان الذي تلتهب فيه الأنسجة المحيطة بالقلب، مما قد يسبب ألما شديدا.

2. يدان وقدمان زرقاوان

يمكن أن يهاجم التهاب المفاصل الروماتويدي الأوعية الدموية الصغيرة جدا في اليدين والقدمين.

إذا تحولت يديك وقدميك إلى اللون الأبيض أو الأزرق أو الأحمر عندما يكون الجو باردا بالخارج، فقد يكون ذلك علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي.

بسبب تلف الأعصاب، قد تعاني أيضا من تنميل ووخز، أو دبابيس وإبر في يديك وقدميك.

3. عيون جافة

من الأعراض غير المعتادة لالتهاب المفاصل الروماتويدي الجفاف خاصة في عينيك.

لذلك إذا كنت تفرك عينيك باستمرار، فقد يكون ذلك علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي، ذلك لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض مناعة ذاتية آخر يسمى متلازمة سجوجرن (شوغرن)، والتي تسبب جفاف العين أو الفم أو الأنف أو المهبل أو الجلد.

4. آلام في المعدة وعسر الهضم

يمكن أن يؤدي كل من التهاب المفاصل الروماتويدي والأدوية التي قد توصف لعلاجه إلى قرحة في المعدة ونزيف في المعدة وعسر الهضم وارتجاع الحمض والإسهال والإمساك.

وقد يؤثر الالتهاب الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي أيضا على القولون، مما يزيد احتمالية الإصابة بالتهاب القولون.

في حالات نادرة، يمكن أن يكون الألم في معدتك علامة على مضاعفات خطيرة تسمى التهاب الأوعية الدموية الروماتويدي، وقد يكون ألم المعدة مصحوبا بفقدان الشهية وفقدان الوزن.