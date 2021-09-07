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    المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ78

    نادين لبكي توجه "رسالة حب" إلى بيروت من مهرجان فينيسيا السينمائي الـ78

    © REUTERS / YARA NARDI
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    تنافس اللبنانية، نادين لبكي، في الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بفيلم "كوستا برافا، لبنان"، ولكن بصفتها ممثلة وليس مخرجة.

    وتجسد لبكي في أحداث الفيلم، الذي من إخراج مونيا عقل، دور أم تقرر مع زوجها الانتقال مع ابنتيهما إلى الجبال في بيروت للهروب من المشاكل هناك، ومنها الهواء الملوث، لكن تزداد التوترات داخل الأسرة المنعزلة عن جذورها طواعية، بعد أن يقام فجأة مكب نفايات أمام منزلهم.

    المخرجة اللبنانية نادين لبكي
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    سعد الحريري يدعم نادين لبكي قبل حفل الأوسكار
    وأكدت نادين لبكي في تصريحات لوكالة "رويترز" أن هناك تشابها بين شخصيتها والشخصية التي تجسدها في فيلم "كوستا برافا، لبنان"، وهو أن كليهما تعيشان في الجبال بعيدا عن بيروت.

    كما أشارت لبكي إلى أنها تعيش نفس الصراع الداخلي الذي تمر به شخصيتها في الفيلم، ما بين اختيار العزلة وحماية أسرتها أم العودة إلى بيروت وأن تكون جزءا من مقاومة السلبيات.

    كما اعتبرت نادين لبكي أن "لبنان يعيش أسوأ وقت في تاريخه، وأن مجرد تواجد أسرة الفيلم في مهرجان فينيسيا وأن يكونوا قادرين على الابتسام وأن يسعدوا بما أنجزوه هو معجزة بكل المقاييس".

    من ناحيتها، وصفت مخرجة الفيلم، مونيا عقل، أن فيلمها "كوستا برافا، لبنان" هو "رسالة حب إلى بيروت".

    وكشفت أنها أصرت على المضي في إنتاج الفيلم، على الرغم من حدوث انفجار مرفأ لبنان العام الماضي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وتدمير أجزاء كبيرة في بيروت.

    ويعرض فيلم "كوستا برافا، لبنان" في قسم أوريزونتي إكسترا بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

    وبخلاف فيلم "كوستا برافا، لبنان"، فإن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ78 يشهد منافسة 3 أفلام عربية في فعالياته، وهي "أميرة" للمخرج المصري، محمد دياب، وإنتاج الداعية الإسلامي، معز مسعود، في قسم "آفاق"، والفيلمين القصيرين "مملكة الصمت" للمخرجة السورية، ديانا الجيرودي، و"لا تهدأ كثيرا" من إخراج اليمنية شيماء التميمي.

    وانطلقت الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري ويختتم فعالياته في 11 من نفس الشهر، ومن بين الأفلام المنافسة على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم "سبنسر"، الذي تجسد فيه الممثلة الأمريكية، كريستين ستيوارت، شخصية الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، وفيلم "ذا باور أوف ذا دوج" من بطولة بيندكت كمبرباتش وكريستين دانست، ومن إخراج جين كامبيون.

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