جيسون موموا يكشف عن زي أكوامان الجديد

نشر جيسون موموا الممثل الرئيسي في فيلم الأكشن الخارق "أكوامان"، عبر "إنستغرام"، منشورًا أظهر فيه زيًا جديدًا ستظهر شخصيته به في جولة جديدة.

كتب موموا: "الجولة الثانية، بدلة جديدة، مزيد من التشويق".

View this post on Instagram A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies)

كما أرفق موموا صورتين للنص. في الأولى، يظهر الممثل ببدلة كلاسيكية خضراء وذهبية ويحمل رمحا ثلاثي الشعب. في الثانية، باللون الأزرق الداكن الجديد ومع البلاتين.

وفقًا للمخرج جيمس وانغ، الذي شارك الصور أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الصورة الثانية مستوحاة من "البدلة الزرقاء من الرسوم الهزلية من ثمانينيات القرن الماضي".