واتساب تعيد صياغة إعدادات الخصوصية بشكل مميز

كشفت شركة واتساب عن التحديثات لإعادة صياغة ميزة الخصوصية التي تم تقديمها منذ عدة سنوات من قبل الشركة.

تعمل واتساب على إعادة العمل على إعدادات الخصوصية لكل من نظامي "Android" و"iOS" على الهواتف الذكية، بحسب ما ذكر موقع "wabetainfo".

WhatsApp is reworking privacy settings!



The first important news about WhatsApp beta for Android and iOS is announced today: you will be able to disable privacy settings for specific contacts in a future update!https://t.co/DyibmUYZAA — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 6, 2021

​منذ عدة سنوات، نفذت الشركة 3 إعدادات للخصوصية وهي آخر ظهور، صورة الملف الشخصي، المعلومات الشخصية. تتيح لك هذه الإعدادات تحديد من يمكنه رؤية هذه البيانات عند التفاعل معك على التطبيق. لإدارة إعدادات الخصوصية هذه، قامت الشركة بوضع 3 خيارات هي الجميع، جهات الاتصال الخاصة بي، لا أحد.

هذا يعني أنه إذا كنت لا تريد أن ترى جهة اتصال معينة آخر ظهور لك، فسيتعين عليك تعيين إعداد الخصوصية لآخر ظهور لك على "لا أحد".

اليوم تعمل الشركة أخيرًا على تقديم خيار آخر يسمى "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..."، حتى تتمكن أخيرًا من تمكين آخر ظهور لك عموما وتعطيله لجهات اتصال محددة.