ابنة الفنان الراحل سامي العدل في رسالة مؤثرة إلى والدها: "الحياة أهلكتني من دونك"

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة من ابنة الفنان المصري الراحل، سامي العدل، والتي وجهتها له لكي تشكو فيها من معاناتها في الحياة بعد وفاته.

وفي الرسالة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ترحمت رشا سامي العدل على والدها الراحل، والذي وصفته بأنه "سندها وحبها الكبير الأعظم على الإطلاق".

وقالت إنها تفتقد حضنه وسؤالها عليها وكذلك مناكفته لها وصراخه فيها.

وتابعت أنها تشعر بالوحدة من دونه ومرتبكة ولا تعرف كيف تتصرف أو تتخذ قرارات مصيرية عندما تواجه مشاكل.

وأضافت رشا سامي العدل لوالدها، الممثل والمنتج المصري، أن "الحياة أهلكتها في غيابه وأصبحت سيئة، ولم يعد في قلوب الناس رحمة".

وأشارت له إلى أن من كان يعمل حسابا له نسي من الأساس أنه كان يعرفه وتنكر لخيره.

وأعربت ابنة سامي العدل عن أمنيتها في الجلوس معه لكي تفضفض له عن مشاكلها.

وتوفي سامي العدل في 10 يوليو/ تموز عام 2015 بسبب معاناته من ضعف في عضلة القلب.

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