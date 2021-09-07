القائمة الكاملة للأفلام العربية المشاركة في "مهرجان الجونة" السينمائي

ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن 5 أفلام تشارك في "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة"، و7 أفلام في "مسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى 3 أفلام تنافس في مسابقة "الأفلام الوثائقية الطويلة".
ولفت الموقع المصري، في تقرير عن المهرجان، إلى أن فيلم "قمر 14" يتم عرضه فى "قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة".
وأورد الموقع أسماء الأفلام العربية المشاركة في مهرجان "الجونة السينمائي" التي تضم:
- الفيلم اللبناني "البحر أمامكم"، الذي يتم عرضه في "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج إيلي داغر.
- الفيلم المغربي "علي صوتك"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج نبيل عيوش.
- الفيلم اللبناني "كوستا برافا"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج مونيا عقل.
- الفيلم المصري "ريش"، الذي يتم عرضه في "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج عمر الزهيري.
- فيلم مصري أردني يحمل اسم "أميرة" فى "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج محمد دياب.
- الفيلم اللبناني "السجناء الزرق" ويتم عرضه في "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة" وهو من إخراج زينة دكاش.
- الفيلم المصري "كباتن الزعتري" يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة" وهو من إخراج على العربى.
- الفيلم المصري "العودة" ويتم عرضه فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة" وهو من إخراج سارة الشاذلى.
- الفيلم السعودي "نور شمس" ويتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج فايزة أمبه.
- الفيلم الفلسطيني "ليل"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج أحمد صالح.
- الفيلم الأردني "عرنوس"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج سامر البطيخي.
- الفيلم التونسي "سقالة"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج بلال بالي.
- الفيلم اللبناني الأمريكي "تالاهاسي"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج دارين حطيط.
- الفيلم المصري "خديجة"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج مراد مصطفى.
- الفيلم المصري "القاهرة – برلين"، الذي يعرض فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج أحمد عبد السلام.
- الفيلم المصري "قمر 14"، الذي يتم عرضه فى "قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة" وهو من إخراج هادى الباجورى.
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