القائمة الكاملة للأفلام العربية المشاركة في "مهرجان الجونة" السينمائي

يشارك 16 فيلما عربيا في الدورة الخامسة لمهرجان "الجونة السينمائي"، الذي ينطلق في الـ 14 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ويستمر حتى الـ 22 من الشهر نفسه.

ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن 5 أفلام تشارك في "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة"، و7 أفلام في "مسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى 3 أفلام تنافس في مسابقة "الأفلام الوثائقية الطويلة".

ولفت الموقع المصري، في تقرير عن المهرجان، إلى أن فيلم "قمر 14" يتم عرضه فى "قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة".

وأورد الموقع أسماء الأفلام العربية المشاركة في مهرجان "الجونة السينمائي" التي تضم: