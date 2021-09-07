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    مهرجان الجونة السينمائي

    القائمة الكاملة للأفلام العربية المشاركة في "مهرجان الجونة" السينمائي

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    يشارك 16 فيلما عربيا في الدورة الخامسة لمهرجان "الجونة السينمائي"، الذي ينطلق في الـ 14 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ويستمر حتى الـ 22 من الشهر نفسه.

    ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن 5 أفلام تشارك في "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة"، و7 أفلام في "مسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى 3 أفلام تنافس في مسابقة "الأفلام الوثائقية الطويلة".

    ولفت الموقع المصري، في تقرير عن المهرجان، إلى أن فيلم "قمر 14" يتم عرضه فى "قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة".

    وأورد الموقع أسماء الأفلام العربية المشاركة في مهرجان "الجونة السينمائي" التي تضم:

    • الفيلم اللبناني "البحر أمامكم"، الذي يتم عرضه في "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج إيلي داغر.
    • الفيلم المغربي "علي صوتك"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج نبيل عيوش.
    • الفيلم اللبناني "كوستا برافا"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج مونيا عقل.
    • الفيلم المصري "ريش"، الذي يتم عرضه في "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج عمر الزهيري.
    • فيلم مصري أردني يحمل اسم "أميرة" فى "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" وهو من إخراج محمد دياب.
    • الفيلم اللبناني "السجناء الزرق" ويتم عرضه في "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة" وهو من إخراج زينة دكاش.
    • الفيلم المصري "كباتن الزعتري" يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة" وهو من إخراج على العربى.
    • الفيلم المصري "العودة" ويتم عرضه فى "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة" وهو من إخراج سارة الشاذلى.
    • الفيلم السعودي "نور شمس" ويتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج فايزة أمبه.
    • الفيلم الفلسطيني "ليل"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج أحمد صالح.
    • الفيلم الأردني "عرنوس"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج سامر البطيخي.
    • الفيلم التونسي "سقالة"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج بلال بالي.
    • الفيلم اللبناني الأمريكي "تالاهاسي"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج دارين حطيط.
    • الفيلم المصري "خديجة"، الذي يتم عرضه فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج مراد مصطفى.
    • الفيلم المصري "القاهرة – برلين"، الذي يعرض فى "مسابقة الأفلام القصيرة" وهو من إخراج أحمد عبد السلام.
    • الفيلم المصري "قمر 14"، الذي يتم عرضه فى "قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة" وهو من إخراج هادى الباجورى.

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