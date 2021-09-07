طفلة تنجو بـ "معجزة" إثر اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيام... فيديو

استطاعت طفلة أن تبقى على قيد الحياة بعدما اختفت وسط الأدغال في أستراليا لمدة 3 أيام، معتمدة على بعض المهارات التي ساعدتها على النجاة.

وتقول إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، إن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مشيرة إلى أن الطفلة اختفت وسط الأدغال في أستراليا، وتمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على النجاة.

A missing 3-year-old managed to survive three days alone in the Australian bushland by displaying some impressive survival skills. pic.twitter.com/uWQFVHFdXA — DW News (@dwnews) September 7, 2021

ونشرت "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد قصة الطفلة، التي قضت 3 ليال بين الأدغال في مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.

ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن والدي الطفلة وصفا نجاتها بـ "المعجزة"، مشيرة إلى أنه تم التقاط مقطع فيديو لها بواسطة مروحية يظهر كيف كانت تحيا وسط الأدغال قبل إنقاذها.