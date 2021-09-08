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    رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو

    رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو" وأخرى للطهي في مختلف المدن... صور وفيديو

    © Sputnik . AHMED SHAGIAA
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    في ظل تعدد مبادرات تنشيط السياحة في مصر، تتشابه معظمها في الآليات والوسائل، إلا أن أحد الرحالة المصريين أطلق ما يعرف بـ "سياحة المانجو" كتجربة مغايرة.

    أحمد شجيع رحالة مصري أطلق مبادرته هذا العام التي ظل يعد لها منذ سنوات طويلة، تحت عنوان "سياحة المانجو"، والتي تستهدف التنزه وسط المزارع بمدينة الإسماعيلية والمشاركة في جني ثمار المانجو من على الأشجار وشرائها من موطنها الأصلي.

    من ناحيته قال أحمد شجيع إن الفكرة بدأت تراوده منذ فترات طويلة، إلا أنه بدأ في تنفيذها منذ العام الماضي.

    يوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مدينة الإسماعلية تتميز بتنوع كبير في إنتاج المانجو، وهو ما شجعه على دعوة السائحين لقطف ثمار المانجو بأيديهم والتنزه والتعرف على كيفية زراعتها حتى جني ثمارها.

    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو...وأخرى للطهي في مختلف المدن
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    • رحالة مصري يطلق مبادرة لـسياحة المانجو
      رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"
      © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    1 / 13
    © Sputnik . AHMED SHAGIAA
    رحالة مصري يطلق مبادرة لـ"سياحة المانجو"

    وتابع أنه بدأ في العمل على تنظيم يوم مخصص لـ"سياحة المانجو"، حيث شارك في المهرجان العديد من الجاليات العربية والأجنبية بمدينة الإسماعليية، والمئات من أهل المحافظة.

    حتى الآن شاركت نحو 12 دولة في مهرجان "سياحة المانجو"، إضافة إلى نحو 1500 سائح أجنبي، إضافة إلى المئات من المصريين من مختلف المحافظات، بحسب شجيع.

    المانجو
    © CC0
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    كما أشار شجيع إلى أنه يعمل على تنظيم مهرجان جديد خلال في 25 من سبتمبر/أيلول الجاري، وسط المزارع، حيث يستضيف المهرجان العديد من العروض الشعبية والحرف اليدوية من مختلف المناطق المصرية، من النوبة وأسوان وغيرها من المدن المصرية، حيث يهدف الأمر لتعريف الأطفال بالثقافة المصرية الشعبية.

    يتضمن مهرجان "سياحة المانجو" التجول بين المزارع والتعرف على أنواعها، وكذلك المشاركة في جمعها من الأشجار مباشرة.

    ويتضمن المهرجان الذي ينظم خلال الشهر الجاري تعليم الأطفال كيفية الطهي وإعداد الخبز في المناطق المختلفة والتعرف على الاختلافات بين المدن من حيث الثقافات والعادات والتقاليد وأنواع الأطعمة.

    وخلال المهرجات يشارك الأطفال وأعضاء الجاليات في جمع كافة أنواع الثمار الموجودة بالمزارع.

    وبحسب شجيع فإن المبادرة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة بأفكار غير نمطية، حيث أنه يسعى لتنظيم مهرجان على مستوى أكبر، كما أنه سيوجه الدعوة لمسؤولين في مصر والسفارات الأجنبية للمشاركة.

    وأكد شجيع أنه زار نحو 60 دولة على مدار سنوات طويلة عمل خلالها على الترويج للسياحة المصرية، والتعريف بالحضارة والفترات التاريخية في مصر القديمة، وحرص على رفع علم مصر في ميادين دولية عدة عبر مبادرات مختلفة.

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