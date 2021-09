4 تغييرات صغيرة تجعل عقلك وجسمك أكثر صحة

قال خبراء في مجال الصحة والتغذية إن هناك 4 تغيرات بسيطة يمكن حال اتباعها أن تجعل عقلك وجسمك أكثر صحة.

وقال الخبرء لموقع menshealth إن هذه التغيرات يمكنها المساعدة في تحسين طول العمر، والحصول على نوم أفضل ليلا، والتحكم في ضغط الدم بشكل أفضل، والحفاظ على لياقتك الجسدية والذهنية.

كيف تجعل عقلك وجسمك أكثر صحة؟

أتبع هذه التغييرات البسيطة لجعل حياتك أفضل:

1. القيام بـ 40 مرة (عدة) ضغط

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 1100 من رجال الإطفاء أن أولئك الذين يستطيعون القيام بأكثر من 40 مرة من تمرين الضغط كان لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، على مدى العقد المقبل مقارنة بالرجال الذين يمكنهم أداء أقل من عشرة.

القدرة على القيام بهذه بتكرار هذه التمرينات هي علامة على القوة العضلية الكلية للجسم، والتي ترتبط بضغط الدم الجيد وصحة التمثيل الغذائي.

لا تستطيع أن تفعل 40 على التوالي؟ افعل ما تستطيع، ثم استرح لمدة 10 ثوانٍ؛ كرر هذا حتى تنتهي من 40 عدة إجمالا. افعل ذلك ثلاث مرات أسبوعيا. لاحقا ستتمكن من أداء الـ 40 مرة دفعة واحدة.

2. ركز على الكربوهيدرات الغنية بالألياف

قد تحب الكعك والبسكويت، المعروف أيضا باسم الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة - التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والمواد المغذية وترفع نسبة السكر في الدم بسرعة - ولكن قلبك لا يفعل ذلك.

أظهرت دراسة جديدة في The New England Journal of Medicine أن الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على معظم هذه الأطعمة لديهم مخاطر أعلى بنسبة 14% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية على مدى عشر سنوات (وخطر الموت بنسبة 25% لأي سبب).

ما علاقة هذا بقلبك؟ قد يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة منخفضة الألياف إلى خفض الكوليسترول الحميد "الجيد" وزيادة الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة غير الصحي.

>> تعرف علي: 6 أشياء تحدث لجسمك عندما تقلع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة

3. السيطرة على ضغط الدم: معالجة التوتر

واحدة من أفضل الطرق لتكون أكثر صحة هي التحكم في ضغط الدم (حتى الشباب يجب أن يقلقوا بشأن هذا الآن).

عندما ترتفع مستوىات ضغط الدم يمكن أن تلحق الضرر بكل عضو في جسمك تقريبا. وإحدى أكثر الطرق التي يتم التغاضي عنها لمساعدتها على البقاء منخفضة هي إدارة التوتر.

يقول طبيب القلب كريستوفر كيلي دكتوراه في الطب، من UNC Health Care، إن التوتر طوال اليوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء استيقاظك.

ويقول إن التوتر قد يؤدي أيضا إلى الإفراط في الشرب والتدخين وخيارات أخرى لا تساع.

4. تخلص من الأرق

عليك إغلاق الشاشات قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم - يمكن أن يوقف ضوءها إنتاج الجسم للميلاتونين الذي يحفز النوم.

يمكنك إذا أصابك الأرق التوقف عن التفكير والتقلب على فراشك والقيام بشيء تحبه كالاستماع للموسيقى، أو تدوين بعض الأشياء الرائعة عن يومك.