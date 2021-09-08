الصحة السعودية تحذر من تناول الطعام بسرعة وتكشف أضرار ذلك

حذرت وزارة الصحة السعودية من تناول الطعام بسرعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتسبب في أضرار صحية.

جاء هذا في إطار نصائح قصيرة تقدمها وزارة الصحة على منصتها التوعوية على موقع تويتر "عش بصحة".

ليش مستعجل⁉️

تناول الطعام بسرعة يؤدي إلى آلام في البطن، وعسر الهضم❕

امضغ الطعام ببطء، واستمتع بمذاقه، و #عش_بصحة ✅ — عش بصحة (@LiveWellMOH) September 6, 2021

​وبدأت المنصة نصيحتها بسؤال عن سبب الاستعجال في تناول الطعام، موضحة أن هذا يؤدي "إلى آلام في البطن، وعسر الهضم".

ونصحت المنصة بمضغ الطعام ببطء، مشيرة إلى أن تناول الطعام ببطء يساعد في الاستمتاع بمذاقه.