أسهل وأسرع طريقة للحصول على بذور الرمان... فيديو

يخلف الكثيرون الكثير من الفوضى عند التعامل مع الرمان، في محاولة لاستخراج بذوره التي تشبه الياقوت الأحمر.

إلا أن موقع thecafesucrefarine، عرض طريقة سهلة يتعين على الجميع تجربتها للحصول على بذور الرمان المفيدة، تمهيدا لعصرها أو تناولها بطريقة أو بأخرى.

هذه الطريقة فائقة السهولة ويستغرق الأمر أقل من دقيقة لكوم كامل من الرمان بلا فوضى أو ضجة، وذلك عبر هذه الخطوات:

اغسلي ثمرة الرمان جيدا قبل البدء، ثم اقطعيها إلى نصفين أفقيا.

ضعي ثمرة الرمان المقطعة لأسفل في يدك غير المهيمنة (اليسرى بالنسبة لمعظم الناس) مع مباعدة أصابعك.

ضعي وعاء عميق متوسط ​​الحجم تحت يدك لاستقبال حبات الرمان.

خذي ملعقة متينة أو ملعقة خشبية، وابدأي في الضرب بقوة على السطح العلوي لنصف الثمرة في يدك. ستسقط بذور الرمان من بين أصابعك إلى الوعاء بكل سهولة ويسر.

إذا نقرتي برفق شديد، فلن يتم إطلاق البذور.

استمري في النقر بقوة على الجزء العلوي من ثمرة الرمان حتى تسقط كل البذور. يمكنك قلبها في أي وقت لمعرفة ما إذا كانت هناك مناطق لا تزال فيها البذور"ملتصقة". إذا كان الأمر كذلك، ركزي ضربك على تلك المناطق حتى تصبح جميع البذور في الوعاء.

قومي بتكرار العملية مع النصف الآخر من الثمرة.