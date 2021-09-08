توقعات تقول إن "آبل" حددت موعد إصدار "آيفون 13"

أشارت توقعات وتكهنات من وسائل ومنصات إعلامية إلى أن إصدارات الجيل الجديد من أجهزة "آبل" ستظهر هذا الخريف بعد قرابة أسبوع.

آعلنت شركة "آبل" رسميا، أمس الثلاثاء، أنها ستنظم فعالية خاصة في 14 سبتمبر، للكشف عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون 13، حيث تعتاد أبل منذ 2013 الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر/ أيلول تقريبا، وقانت بإرسال دعوات إعلامية لحضور هذه الفعالية.

وبالإضافة إلى أجهزة "آيفون" الجديدة، والتي قد تحمل اسم "آيفون 13"، قد تكشف آبل عن إصدارات جديدة من "ساعة آبل" و"سماعات إيربودز" والأجهزة اللويحية "آيباد".

وبحسب تسريبات المحللين فإن معدلات التحديثات قد بلغت ذروتها في 2021 فيما يتعلق بالجيل الخامس

ويشير تقرير لشبكة "بلومبيرغ" إلى أنه من المتوقع أن تعزز المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية خاصية وضع البورتريه في تصوير الفيديو وأن تكون به أيضا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.

وقد يتمتع هاتف "آيفون" الجديد بعمر بطارية أطول بكثير ويحصل على تحديثات للكاميرا، بما في ذلك "نتوء" أكبر قليلا، وزوم تليفوتوغرافي 2.5x، وتحديث للعدسة فائقة الزاوية.