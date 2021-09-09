5 أشياء تحدث في جسمك بعد تناول الوجبات السريعة

على الرغم من كونها ضارة بالصحة، إلا أن الأطعمة السريعة تسبب الإدمان بشكل كبير، وهذا في الحقيقة أحد أسباب شعبيتها.

يجمع الخبراء على أن الوجبات السريعة مصممة بطريقة تشعرك بالمتعة ولذا تكون مسببة للإدمان. لكن في نفس الوقت تؤذي الصحة بشدة، بحسب مجلة "أونلي ماي هيلز".

الأطعمة السريعة ضارة جدا بالصحة، فهي تسبب السمنة، وتعرضنا لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي ضارة بصحة الأسنان، ويمكن أن تسبب الاكتئاب.

ومع ذلك، عندما نواجه هذا البرغر، مع البطاطس المقلية والكولا، فإننا نستسلم لرغباتنا الشديدة.

وبعد بضع دقائق، نصل إلى "حالة من النعيم"، في حين أن الوجبات السريعة في بطنك تعمل بشكل خبيث في نظام الجسم، وتفسد جزءا منها تلو الآخر.

لتجنب ذلك، عليك الحصول على صورة واضحة لما يحدث بالفعل في جسمك عندما تلتهم شريحة البيتزا.

لكن قبل ذلك، عليك أن تعرف ما هي الوجبات السريعة.

ما هي الوجبات السريعة؟

كما يوحي الاسم، فإن الوجبات السريعة هي التي يتم طهيها وتقديمها بسرعة.غالبا ما يختارها الناس عندما يعتزمون تناول الطعام بسرعة. أيضا، يتم هضمها بسرعة وتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وهي قليلة التغذية، وتحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر والكربوهيدرات المكررة المشبعة أو الدهون المتحولة والمواد الحافظة التي تضر جدا بالصحة.

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الوجبات السريعة؟

إذا كنت حريصا على معرفة ما يحدث عند تناول الأطعمة السريعة ، فإليك بعضا منها:

1. ترفع نقطة المتعة

أولا، بمجرد أن تأكل الوجبات السريعة، فإن نظام المكافأة في عقلك يومض. إنها طريقة تم تصميمها لإحداث شعور بالمتعة، كونها تحفز إطلاق الدوبامين من الدماغ (هرمون السعادة) مما يزيد الشعور بالمتعة.

هذا هو السبب الذي يجعلك تشعر بالرضا بعد تناول شريحة البيتزا.

لديهم أيضا مزيج مثالي من الملح والسكر والدهون التي تجعل الناس مدمنين. أيضا، تتحلل الأطعمة السريعة بسهولة في الفم، ويسهل مضغها، وتحفز نقاط المتعة داخله، مما تجعلك تشعر بالرضا.

2. زيادة نسبة السكر في الدم

بمجرد إدخالها في نظامك، يتم هضم الأطعمة السريعة بسرعة في غضون بضع دقائق تقريبا. يؤدي هذا إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، مما يجعل البنكرياس يضخ المزيد من الأنسولين. هذا هو السبب في أن مثل هذه الأطعمة تزيد من فرصك في أن تصبح مصابا بمرض السكري.

3. تراكم الدهون

نظرا لأن الأطعمة السريعة غنية بالسعرات الحرارية، فإن كمية كبيرة من الجلوكوز تدخل مجرى الدم. ومع ذلك فإن معظم الناس لا يستخدمون هذا القدر من الطاقة. وبالتالي، يتم تخزين هذه السعرات الحرارية على شكل دهون مما يجعلك تعاني من السمنة.

تحتوي هذه الأطعمة أيضا على كمية كبيرة من السكر، والتي لا تجعلك تشعر بالشبع. من المحتمل أنه في وجبتك التالية سوف ينتهي بك الأمر بتناول طعام أكثر من المعتاد.

4. تحطم الطاقة المفاجئ

مثلما تعمل هذه الأطعمة المصنعة على رفع مستوى السكر في الدم، فإنها تنخفض بنفس الطريقة مما يؤدي إلى انهيار الطاقة. هذا هو سبب شعورك بالجوع بسرعة بعد تناول الوجبات السريعة.

يؤدي تحطم الطاقة هذا إلى تقلبات مزاجية ويجعلك تشعر بالغضب والانزعاج.

5. مشاكل صحية

على الرغم من أن الأطعمة السريعة يتم هضمها بسرعة، إلا أن هناك بعض جوانبها، مثل الدهون، التي تبقى في بطنك لفترة طويلة. نظرا لأنه لا يتم هضمها بسهولة، فإنها تجعلك تشعر بالانتفاخ وتسبب عسر الهضم. كما أن هذه الأطعمة غنية بالملح مما يؤدي إلى احتباس السوائل.