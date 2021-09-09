أطباء وممرضون يغنون لحامل قبل إخضاعها للعملية القيصرية... فيديو

قام أطباء وممرضون مصريون بالغناء لمرأة حامل قبل إجراء عملية قيصرية لها، وذلك بهدف تقليل التوتر لديها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأطباء وممرضن مصريين يغنون لها قبل إخضاعها للعملية القيصرية.

وتظهر المرأة في الفيديو وهي في حالة من التوتر والقلق قبل أن يتمكن الفريق الطبي المشرف على عملية توليدها من خلق جو من البهجة جعلها تسترخي وتخضع لعملية التخدير.

وأثنى الكثيرون على تصرف الأطباء الإنساني وعلقوا بالقول إن "الطبيب الحنون رزق"، كما دعوا لضرورة الاقتداء بهم في كل الدول التي تفتقد للرقي في معاملة الحوامل.